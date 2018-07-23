РИАМО – 23 июл. В России прикрыли крупный канал поставок огнестрельного оружия из стран ЕС, который был уничтожен в ходе масштабной спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По данным ФСБ, в ОПГ входили жители Москвы, Петербурга и Ярославля. У задержанных изъяли 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди них десятки пулеметов, автоматов, пистолетов-пулеметов, карабины, винтовки и ружья, пистолеты и револьверы, и противотанковые ружья», - говорится в сообщении.

Кроме того, был обнаружен 45-миллиметровый пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет «АГС-17», самодельное взрывное устройство, ручные осколочные гранаты, более 4,5 тысяч патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы.

Пресекли силовики и преступную деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.