РИАМО - 23 июл. Девочку, пострадавшую при взрыве водонагревателя в квартире трехэтажного дома в Талдомском городском округе, госпитализировали в травматологическое отделение Дмитровской центральной городской больницы в удовлетворительном состоянии, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В результате взрыва водонагревателя в квартире жилого дома в деревне Новогуслево Талдомского городского округа 22 июля произошло обрушение стены и межкомнатных перегородок, также взрывной волной выбило пять окон.

«В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в деревне Новогуслево пострадали два человека, среди которых один ребенок. Девочка госпитализирована в травматологическое отделение Дмитровской ЦГБ в удовлетворительном состоянии», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что второй пострадавший после осмотра врачами отказался от госпитализации.

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