РИАМО - 23 июл. Еще один дом на западе Москвы передали под заселение по программе реновации, в новостройку переедут жильцы двух домов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Жилой дом по адресу: проспект Вернадского, 58 готов принимать новоселов. В новостройку переедут жильцы двух домов (160 квартир) по улице Удальцова, 49 и 51. Таким образом, с начала текущего года в 12 «стартовых» домов ведется переселение жителей 15 домов», - сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Ранее начался переезд жителей в одиннадцать домов в четырех округах города: один в ВАО, по четыре в ЗАО и в СВАО соответственно и еще два в ЮЗАО.

Как сообщил Левкин, в субботу началась выдача смотровых ордеров в Центре информирования по переселению, специалисты которого окажут консультационные услуги жителям переселяемых домов. Он расположен по адресу: проспект Вернадского, 54.

«Новый дом на проспекте Вернадского – четырехсекционный, переменной этажности. Внутренняя отделка квартир выполнена в соответствии с утвержденными требованиями, для маломобильных групп граждан созданы комфортные условия проживания, дворовая территория полностью благоустроена», - подчеркнул Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она затронет более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир.

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