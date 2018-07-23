РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Управляющие компании «ПИК-Комфорт» и «Союз-Люберцы» отстают от установленного графика ремонта подъездов по губернаторской программе, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По состоянию на 23 июля в городском округе Люберцы отремонтировали по губернаторской программе 540 подъездов, что составляет 42% от установленного плана. За неделю закончили ремонт в 53 подъездах. Не все УК работают по графику, отстают сейчас «Союз-Люберцы» и «ПИК-Комфорт». Я прошу сегодня же составить график, согласованный с УК и на контроле держать этот вопрос», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на минувшей неделе завершили капитальный ремонт двух фасадов, также сотрудники отремонтировали одну систему электроснабжения.

«Отставания от графика наблюдаются только по ремонту фасадов в связи с тем, что АО «ЛГЖТ» вынуждено завершать капремонт за 2017 год. В этом плане оправданий и отставаний быть не должно, прошу строго следить за сроками», – подчеркнул Ружицкий.