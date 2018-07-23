РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. После аварийной ситуации горячую воду планируют вернуть в 12 многоквартирных домов (МКД) поселка Октябрьский Люберец до конца дня, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За прошедшую неделю произошла аварийная ситуация в поселке Октябрьский. Из-за скачка напряжения 18 июля на котельной вышли из строя модули группы правления на оборудовании, что сделало невозможным эксплуатацию котельной. Без горячего водоснабжения оказались жители 12 МКД, это около 6 тысяч человек. На выходных было закуплено необходимое оборудование, дата возобновления подачи ресурса назначена на 23 июля. Жители о сложившейся ситуации оповещены», – пояснил Ружицкий.

Он добавил, что с 16 по 23 июля были произведены технологические отключения: одно – в системе водоснабжения, одно – в системе электроснабжения в поселке Октябрьский.