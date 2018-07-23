РИАМО - 23 июл. Московский городской суд признал незаконным отказ Мосгоризбиркома кандидату от партии «Союз горожан» Михаилу Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы и обязал зарегистрировать его в качестве претендента на пост мэра столицы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.
Он отметил, что Московская городская избирательная комиссия обязана зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы Балакина в течение пяти дней со дня вступления решения суда в законную силу.
«Решение может быть обжаловано в Верховный суд РФ через Московский городской суд в течение пяти дней со дня принятия судом указанного решения», - добавил собеседник агентства.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатов на пост мэра столицы: главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР и Сергея Собянина в качестве самовыдвиженца.
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