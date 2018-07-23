РИАМО - 23 июл. Московский городской суд признал незаконным отказ Мосгоризбиркома кандидату от партии «Союз горожан» Михаилу Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра Москвы и обязал зарегистрировать его в качестве претендента на пост мэра столицы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«В Московском городском суде рассмотрено административное исковое заявление М.Д. Балакина к Московской городской избирательной комиссии об оспаривании решения номер 65/5 от 12 июля 2018 года. Судья Московского городского суда, рассмотрев материалы дела и выслушав стороны, постановила - признать незаконным и отменить решение Моосгоризбиркома номер 65/5 от 12 июля 2018 года «об отказе в регистрации кандидата на должность мэра Москвы Балакина М.Д.», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Московская городская избирательная комиссия обязана зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы Балакина в течение пяти дней со дня вступления решения суда в законную силу.

«Решение может быть обжаловано в Верховный суд РФ через Московский городской суд в течение пяти дней со дня принятия судом указанного решения», - добавил собеседник агентства.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатов на пост мэра столицы: главу муниципального округа Таганский Илью Свиридова от «Справедливой России», бывшего депутата Мосгордумы и Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева от ЛДПР и Сергея Собянина в качестве самовыдвиженца.