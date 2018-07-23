РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. Власти Люберец к понедельнику подготовили к зиме уже 65% объектов ЖКХ городского округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Общий процент готовности городского округа Люберцы к отопительному сезону составляет 65%. «Люберецкая теплосеть» готова на 78%, а объекты «Люберецкого водоканала» на 75%. Вся подготовка идет согласно графику», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что с 16 по 23 июля к зиме подготовили 92 многоквартирных дома, 10 учреждений соцсферы и 10 котельных. Кроме того, подготовлена котельная, снабжающая теплом микрорайон 7-8 ООО «Энергострой».

«На понедельник запланирован аукцион по выбору подрядчиков на реконструкцию ВЗУ-12», – заключил Ружицкий.