РИАМО - 23 июл. В терминале B столичного аэропорта «Шереметьево» появится новый трехзвездочный отель вместимостью около 500 номеров, инвестиции в проект составят примерно 1,5 миллиарда рублей, пишет газета «Ведомости».

«Брат замруководителя Ростуризма Сергея Корнеева Александр создал компанию, которая будет заниматься строительством гостиниц, рассказал «Ведомостям» знакомый бизнесмена. Согласно ЕГРЮЛу в мае 2018 года Александр Корнеев учредил фирму «Отели групп». Сам бизнесмен сообщил «Ведомостям», что эта компания планирует построить трехзвездочный отель вместимостью около 500 номеров в терминале B аэропорта «Шереметьево-1», — говорится в материале.

Александр Корнеев подтвердил родство с Сергеем Корнеевым.

Инвестиции в проект бизнесмен оценивает примерно в 1,5 миллиарда рублей. Это будут собственные и кредитные средства, а также деньги частных инвесторов.

«Ростуризм не видит в данном случае конфликта интересов, сообщил представитель службы, так как она гостиничную сферу не регулирует. Конфликт интересов распространяется только на ближайших родственников (жену, детей), соглашается руководитель Юридического центра Шалоносова Эдуарда Эдуард Шалоносов», — добавляется в материале.

Комплекс в «Шереметьеве» – первый известный проект «Отели групп». Еще одна гостиница будет построена в Санкт-Петербурге.