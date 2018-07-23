РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. На картодроме «Лидер» в Подольске 29 июля пройдет первый этап Кубка Москвы по супермото, в ходе турнира состоятся заезды в различных классах и гонка на выносливость, сообщается на сайте супермото.

«В Подольске 29 июля стартует трехэтапный Кубок Москвы по супермото. Проходить первый этап будет на картодроме «Лидер». В турнире примут участие гонщики, которые будут соревноваться в классах: «спортбайк»; «минимотард»; «минимото»; «юноши»; «дети» и других. Также в ходе соревнований состоится и гонка «эндуранс» на выносливость», – говорится в сообщении.

Гонка на выносливость будет проходить на протяжении 80 минут, а участие в ней примут команды, которые будут состоять из двух спортсменов. Гонщикам в ходе заезда предстоит проехать как можно больше кругов за указанное время.

Второй этап соревнований будет проходить 4 августа на картодроме «Фирсановка» в Зеленограде, а завершающий пройдет 1 сентября в Мячково.