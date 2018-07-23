РИАМО - 23 июл. Здание Дома культуры в поселке Киевский в новой Москве планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Строительство Дома культуры в Киевском ведется почти 10 лет – с осени 2009 года. Стройка неоднократно приостанавливалась из-за недостатка финансирования. После присоединения этой территории к Москве мэр Сергей Собянин принял решение достроить этот объект за счет городского бюджета», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Общая площадь 2-3-этажного дома культуры составит 7,1 тысячи квадратных метров. В здании будет вместительный зрительный зал, рассчитанный на 400 человек. Учитывая высокую социальную необходимость культурно-досугового учреждения для жителей Киевского, в доме культуры откроется хореографическая школа, изостудия, библиотека с читальным залом, помещения для кружковой работы и различных молодежных клубов.

В новое здание также переедет единственная в поселении Киевский музыкальная школа, которая расположена в жилом доме. После переезда музшкола сможет принять 150 учеников.

В настоящее время завершается отделка помещений, монтаж внутренних инженерных систем, благоустройство территории. В концертном зале укладывается плитка и ковровое покрытие, на сцене – специальный сценический линолеум.