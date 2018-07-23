РИАМО - 23 июл. В Москве стартовал очередной этап капитального ремонта трамвайных путей: рельсы заменят на Донбасском путепроводе, разворотном кольце «Балаклавский проспект», Новоспасском мосту, Ростокинском проезде, улицах Бориса Галушкина и Академика Королева, всего на этих участках отремонтируют около 9 километров путей, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Регулярное обновление трамвайных путей важно для комфорта и безопасности наших пассажиров. В ходе капитального ремонта мы применяем шумопоглощающие технологии, а также используем композитные шпалы и рельсы, доработанные по техническим условиям «Мосгортранса», что повышает надежность и удобство проезда. До конца года мы планируем обновить почти 20 километров путей», – сказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

На время капитального ремонта меняются трамвайные маршруты, а вдоль закрытых участков будут работать автобусы. Подробную информацию горожане могут узнать с помощью информационных щитов и объявлений на остановках, а также на сайте «Мосгортранса».

С 2010 года в Москве обновили более 200 километров трамвайных линий. В частности, масштабные работы коснулись Симферопольского бульвара, Чертановской улицы, шоссе Энтузиастов и других участков. Кроме того, трамвайные остановки оборудуют приподнятыми посадочными платформами, адаптированными для маломобильных пассажиров. Сегодня в столице свыше 220 таких остановок.