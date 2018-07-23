РИАМО - 23 июл. По итогам торгов определился арендатор усадьбы на Кремлевской набережной в Москве, победитель торгов сможет перейти на льготную ставку аренды в 1 рубль за 1 квадратный метр в год после того, как проведет все необходимые работы по восстановлению объекта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.

«Усадьба XVIII-начала XX века, расположенная по адресу: Москва, Кремлевская набережная, дом 1/9, строение 10, по итогам торгов передана в аренду на 49 лет по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Победителем стала компания ООО «Стар Компани Солнцево», - говорится в сообщении.

Начальная стоимость годовой арендной платы составляла более 7,47 миллиона рублей. В рамках торгов за объект культурного наследия боролись девять компаний. Победитель аукциона, ООО «Стар Компани Солнцево», предложил цену в размере свыше 45,5 миллионов рублей.

«Победитель торгов сможет перейти на льготную ставку аренды в 1 рубль за 1 квадратный метр в год после того, как проведет все необходимые работы по восстановлению, ремонту и приспособлению усадьбы к использованию», - отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа по сохранению объектов культурного наследия «1 рубль за квадратный метр в год» реализуется с 2012 года. За 6 лет на торгах реализовано 29 объектов культурного наследия, из которых 12 - переведены на арендную ставку 1 рубль за квадратный метр в год. Важным условием для инвесторов является сохранение исторического облика зданий.