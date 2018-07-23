РИАМО - 23 июл. В составе жилого комплекса «Кварталы 21/19» в столице введут в эксплуатацию новый корпус, рассчитанный на 128 квартир, сообщается на сайте ЖК.

«Компания «ВекторСтройФинанс» продолжает реализацию ЖК «Кварталы 21/19» и завершает строительство второго квартала, который включает три дома, возведенных по панельной технологии. 19 июля 2018 года по результатам проверки комитета государственного строительного надзора города Москвы было получено разрешение на ввод в эксплуатацию для корпуса №9», — говорится в сообщении.

Жилое здание имеет 17 этажей, фасад облицован плиткой. Переплеты окон и лоджий, торговые галереи и входные группы выполнены из конструкций графитового цвета. Площадь дома - 10,3 тысячи квадратных метров, он состоит из двух секций и рассчитан на 128 квартир. В линейке предложения представлены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, высота потолков в жилых помещениях – 2,65 метра.

Общественное пространство вокруг дома благоустроено, проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны для мусора, высажены крупномерные деревья и кустарники. Для детей организованы игровые площадки.

ЖК находится по адресам: Рязанский проспект, дом 6А, и 2-й Грайвороновский проезд, дом 38.