РИАМО – 23 июл. Продажи телевизоров в России резко возросли из-за чемпионата мира по футболу, они практически вернулись на уровень докризисного 2013 года, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Также помогло снижение цен на распродажах в первую неделю чемпионата. Лидерство на рынке сохраняют южнокорейские Samsung и LG, хотя свои доли сумели увеличить менее крупные бренды, в первую очередь Dexp, принадлежащий ритейлеру DNS.

«С 1 января по 8 июля 2018 года в России продано более 2,4 миллиона телевизоров, что на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из данных GfK <…>. В пятерку лидеров в штучных продажах телевизоров вошли Samsung (доля рынка 28,4%), LG (26%), Sony (8,1%), Dexp (9%) и Philips (2,6%). В денежном выражении в пятерку вошли те же бренды: Samsung (37,6%), LG (28,4%), Sony (13,2%), Dexp (4,8%), Philips (2%)», - говорится в статье.

Таким образом, рынок вернулся на уровень продаж докризисного 2013 года, уточняют в GfK. По данным компании, спрос начал резко расти с 14 мая, то есть за месяц до начала чемпионата мира по футболу в РФ. Пик продаж пришелся на неделю начала ЧМ-2018 — с 11 по 17 июня. За это время всего было продано около 110 тысяч телевизоров, что почти на четверть выше, чем в эту же неделю в прошлом году.

Средняя цена устройства снизилась на 3,3% к аналогичному периоду 2017 года и составила 416 долларов (около 26,4 тысячи рублей). При этом за первую неделю ЧМ-2018 падение средней цены было максимальным — на 13,3% до 383 долларов (около 24,3 тысячи рублей).

Скачок на рынке телевизоров во время ЧМ-2018 вновь привел к смене лидера в штучных продажах, правда, лишь на две недели. С 18 по 24 июня доля LG выросла на 1,7 процентного пункта до 25,5%, тогда как доля Samsung снизилась на 3,6 процентного пункта до 22,6%. Уже в начале июля Samsung вернул первое место по количеству продаж ТВ, не теряя лидерства по выручке, следует из материалов GfK.

Кроме того, с первой недели ЧМ-2018 заметен резкий рост продаж бренда Dexp, доля рынка которого к концу июня достигала 12,2% в штуках. Всего по сравнению с первым полугодием 2017 года доля Dexp выросла на 3,2 процентного пункта. Также увеличились продажи Sony — на 0,8 процентного пункта, а доли обоих южнокорейских вендоров в штуках сократились: у Samsung — на 2,4 процентного пункта, у LG — на 4,4 процентного пункта. Dexp принадлежит компании DNS, федеральной сети техники и электроники из Владивостока.