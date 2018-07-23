РИАМО - 23 июл. Фирма-резидент столичного фонда «Сколково» создала не имеющий аналогов в мире комплекс для цветного сканирования людей, разработка позволяет формировать 3D-модель человека для самых разных применений, пишет в понедельник газета «Известия».

«Резидент «Сколкова» — компания Texel - специализируется на создании трехмерных моделей людей. Один раз пройдя процедуру сканирования, человек получает абсолютно точную электронную модель своего тела. Ее можно использовать, к примеру, для примерки одежды в онлайновых магазинах. При этом нейросети и искусственный интеллект позволят разрабатывать рекомендации по выбору фасона, цвета, сочетанию предметов одежды в зависимости от типа фигуры», — говорится в материале.

Сканер, созданный в рамках проекта Texel, — это вращающаяся рама высотой в человеческий рост. Она снабжена датчиками-сенсорами и программным обеспечением, разработанным российскими специалистами. Рама оборачивается вокруг человека за 30 секунд, система около минуты обрабатывает данные, и трехмерный аватар готов.

Руководитель проекта Максим Федюков считает, что сложившаяся в индустрии одежды практика — массовое производство одной и той же модели — в ближайшие годы уйдет в прошлое. Ее заменит индивидуальный пошив каждой вещи для конкретного человека с помощью его аватара и виртуальной примерочной.

«Благодаря цифровой трансформации и 3D-моделированию модный бизнес получает доступ к каждому клиенту индивидуально. Облачные платформы и искусственный интеллект уже сегодня позволяют учитывать не только особенности тела каждого покупателя, но и его личные предпочтения. На очереди — полная индивидуализация индустрии», — отметил эксперт по индустрии одежды, преподаватель школы дизайна и моды Андрей Голуб.

В проекте Texel уже накоплена база данных более чем из 60 тысяч трехмерных моделей жителей разных стран. Анализ этого массива информации с помощью алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта позволит уйти от необходимости использования 3D-сканера. Получить качественный трехмерный аватар можно будет с помощью смартфона — по самостоятельно сделанным фотоснимкам.

Как заключается в материале, область применения моделей человеческого тела обещает выйти далеко за рамки «виртуальных примерочных». В хирургии, например, аватары пригодятся для изготовления на 3D-принтере идеально подходящих конкретному человеку протезов. В фитнесе появится возможность автоматически создавать индивидуальные программы коррекции отдельных мышц и следить за результатами их выполнения.