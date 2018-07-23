РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Подольскую компанию ООО «Пахра» оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение предписаний Россельхознадзора по восстановлению нарушенных земель, сообщается на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В апреле текущего года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка по выполнению ранее выданного предписания в отношении подольской компании ООО «Пахра», которая является собственником земельного участка сельхозназначения площадью 43,65 гектаров в горокруге.

«Было установлено, что обществом не был проведен комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению нарушенных земель, мероприятий, способствующих сохранению и воспроизводству плодородия почв и многое другое. В течение года за повторное совершение административного правонарушения в отношении ООО «Пахра» был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела были направлены в судебный участок №191 района Фили-Давыдково Москвы для принятия решения», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что решением мирового суда ООО «Пахра» привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.