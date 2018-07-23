РИАМО - 23 июл. После ареста научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) и обысков ФСБ «Роскосмос» планирует усилить контроль за деятельностью предприятия, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Ранее 74-летний научный сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев был арестован Лефортовским судом Москвы после того, как ФСБ заявила о причастности ученого к передаче одной из стран НАТО секретной информации о гиперзвуковых технологиях.

«В ближайшее время разбор полетов также начнет специальная комиссия под руководством заместителя гендиректора «Роскосмоса» Сергея Демина, от результатов ее работы будет зависеть вопрос об изменении статуса института и усилении контроля за его деятельностью. Контроль, впрочем, усилится уже в ближайшее время: глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил обустроить на территории ЦНИИмаша для себя кабинет, где намеревается проводить часть рабочего времени», — говорится в статье.

В беседе с членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгением Еникеевым Кудрявцев подтвердил, что Лефортовский суд арестовал его на два месяца.

«По словам источника «Коммерсанта» в правоохранительных органах, господину Кудрявцеву «предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО», — добавляется в статье.

Подследственный обвинения не признает.

В ЦНИИмаш и кабинете директора информационно-аналитического департамента Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона прошли обыски. По некоторым данным, в рамках уголовного дела о госизмене проверяется порядка 12 человек, но пока известно об обвинениях только в адрес Кудрявцева.

«Материалы, с которыми была связана работа господина Кудрявцева в ЦНИИмаше, напрямую связаны с закрытой тематикой «гиперзвуковых потоков», использовавшихся в том числе в оборонных проектах по линии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей», — уточняется в материале.

Пайсон, в свою очередь, интересует следствие в качестве свидетеля: он работал в головной научной организации «Роскосмоса» в 2006–2011 годах, но даже после ухода оттуда в фонд «Сколково» и затем в ОРКК продолжал поддерживать тесные связи с сотрудниками ЦНИИмаша, к которым у ФСБ и возникли вопросы. После обысков он подал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Разбор полетов на этом, впрочем, не закончится: источники «Коммерсанта» в отрасли говорят, что дело о госизмене приведет к изменению статуса ЦНИИмаша в самое ближайшее время», — уточняется в статье.

По их информации, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин создал комиссию во главе со своим заместителем по безопасности Сергеем Деминым. Помимо оказания помощи сотрудникам ФСБ в расследовании уголовного дела ей предстоит выработать перечень рекомендаций по усилению безопасности на объектах ракетно-космической промышленности.

Рогозин уже распорядился открыть в здании Центра управления полетами (подразделение ЦНИИмаша в Королеве) свой второй кабинет. Там он намеревается проводить часть своего рабочего времени для обеспечения личного контакта с генеральными конструкторами по тематике перспективной ракеты-носителя «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты «Энергия-5».