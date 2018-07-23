РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание автомобиля, который находился на улице Циолковского в подмосковном Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену в понедельник (23 июля - ред.) в 3:38 поступило сообщение о возгорании транспортного средства (автомобиля - ред.) по адресу: городской округ Подольск, улица Циолковского, дом 15А. Пожар был ликвидирован сотрудниками пожарной охраны в 3:53», – говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания принимали участие две единицы техники и семь человек.