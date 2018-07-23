РИАМО - 23 июл. Вблизи железной дороги в городе Серпухове Московской области обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело 5-летней девочки, пропавшей накануне, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что девочка пропала 22 июля с детской площадки дома, в котором проживала вместе с семьей.

На месте происшествия работает группа из опытных следователей и криминалистов. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти. Проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к убийству ребенка.

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