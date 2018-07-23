РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. С 16 по 23 июля пожарные и спасатели городского округа Люберцы 39 раз выезжали по сигналу тревоги, также они тушили два пожара, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Павел Иванов.

«За неделю подразделения пожарно-спасательного гарнизона 39 раз выезжали по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации двух пожаров, один из них произошел на территории городского округа Люберцы», - сказал Иванов.

Он уточнил, что 20 июля в 17:50 в службу поступило сообщение о пожаре в частном доме №19 в деревне Марусино. На момент прибытия первых пожарных подразделений происходило открытое горение кровли двухэтажного дома, частично второго этажа. Пожар удалось ликвидировать в 20:00, пострадавших нет. В ликвидации принимали участие пять подразделений.

«Четыре раза за неделю пожарные и спасатели оказывали помощь службам 02 и 03, шесть раз выезжали для вскрытия дверей», – добавил Иванов.

По словам начальника МУ МВД России «Люберецкое» Евгения Романцева, сотрудники межмуниципального управления на минувшей неделе работали в плановом режиме, никаких крупных происшествий не происходило.