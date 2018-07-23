РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация приступила к благоустройству части улицы Школьная, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска перед нежилым помещением (банком – ред.) на улице Школьная, у дома №31/7 начались работы по благоустройству прилегающей территории», – говорится в сообщении.

Согласно паспорту объекта строительства, генподрядчиком является компания ООО «Стройальянс», а завершить работы должны будут до 1 октября текущего года. Здесь будут парковочные карманы и многое другое.