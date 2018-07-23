РИАМО - 23 июл. Для восьми школ Москвы в рамках проекта «Техносфера современной школы» закупят учебные классы, с помощью которых школьники смогут изучать азы медицины, оборудование должно быть поставлено до 31 марта 2019 года, сообщается на сайте RosTender.info.

«Департамент Москвы по конкурентной политике объявил тендер на поставку оборудования общей стоимостью 60 миллионов рублей. Его получат, в частности, Московский государственный образовательный комплекс, многопрофильная школа №1449 имени Водопьянова, школы №№ 138, 1861, 1538 и другие образовательные учреждения», — говорится в сообщении.

Медицинские классы включают в себя интерактивный анатомический стол, систему удаленных телемедицинских консультаций, электрокардиограф, приборы для измерения уровня холестерина и глюкозы в крови, приборы для анализа мочи и прочую аппаратуру. Стоимость каждого набора составляет 7,5 миллионов рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 августа, а его итоги планируется подвести 16 августа. Согласно техническому заданию, классы должны быть завезены в школы до 31 марта 2019 года.