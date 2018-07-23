РИАМО - 23 июл. В Северо-Западном округе Москвы на 111 гектарах ландшафтного парка «Митино» завершено комплексное благоустройство и озеленение, сообщил РИАМО в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На территории парка выполнены работы по устройству 7 спортивных и 4 детских площадок, установлены малые архитектурные формы, а также дополнительно высажены более 500 деревьев и около 3,5 тысяч кустарников, разбито около тысячи квадратных метров цветников. Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок и дорожно-тропиночную сеть общей площадью более 21 тысячи квадратных метров. Теперь горожане могут комфортно проводить досуг в обновленной парковой территории», - сказал Биркюков.

По его словам, помимо традиционных многофункциональных спортивных площадок, уличных тренажеров и воркаута, в парке появился скейт-парк, площадка для игры в пляжный волейбол и теннисный корт.

«Москвичи приняли активное участие в обновлении парка. Так по просьбам местных жителей, в проект добавили устройство подъемных тросов для катания, фонтана, всесезонной площадки с раздевалкой, трибунами и пунктом проката», - сказал Бирюков.

Он добавил, что на главной площади парка подготовлена территория для обустройства катка с искусственным льдом площадью 4 тысячи квадратных метров, который в весенне-летний период планируется использовать в качестве фестивальной площадки. Также на площади смонтирована сцена для проведения досуговых мероприятий.

«В настоящий момент основные работы на территории парка завершены. В осенний период выполнят пуско-наладочные работы систем холодильных установок на катке и всесезонной спортивной площадке, так как это возможно сделать при температуре воздуха не выше 5 градусов», - уточнил Бирюков.

После реконструкции в ландшафтном парке «Митино» появился музей археологии. Здесь обустроен первый в городе археологический кластер, где все желающие смогут узнать о жизни древних поселений, посмотреть на курганы и городища ХII века, познакомиться с предметами быта, которые использовали еще в первом тысячелетии до нашей эры, заключил заммэра.