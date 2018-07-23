РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. Двое подольских спортсменок стали серебряными призерами второго тура чемпионата Московской области по пляжному волейболу среди женских команд, сообщается в группе «Подольская федерация волейбола» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 22 июля состоялся второй тур чемпионата Московской области по пляжному волейболу среди женских команд. Итоги турнира распределились следующим образом: первое место заняли спортсменки из Москвы – Анна Горбунова и Виктория Котылева; второе место досталось спортсменкам из Подольска – Юлии Лариной и Анне Зборовской; третье место спортсменкам из города Мытищи – Марии Курганской и Марии Смирновой», – говорится в сообщении.

Самым ценным игроком второго тура признана Виктория Котылева, а победителем в номинации «Самый высокий съем мяча» стала Мария Курганская, которая является лидером в данной дисциплине на протяжении двух туров.

Победителям и призерам были вручены медали и грамоты от Московской областной Федерации волейбола.