РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июл. В микрорайоне Кузнечики Подольска задержали водителя, который въехал в припаркованное такси и попытался скрыться с места аварии, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Инцидент произошел 22 июля около 21:00 на повороте во двор между домом №3 и детским садом на улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики. Водитель автомобиля «Москвич» 2141 въехал в припаркованный автомобиль такси и попытался скрыться с места аварии.

«Я был дома и услышал звук мотора на улице. Отечественный автомобиль очень быстро ехал, на одной лишь передаче. Потом послышался звук удара, и, когда я выглянул, увидел, что «Москвич» въехал в припаркованный автомобиль такси. Он пролетел переход, ему повезло, что никто не переходил в это время дорогу. Водитель вышел из машины и попытался уйти. Однако парень в синей олимпийке побежал за ним, заломал его и повел назад. Вскоре приехали сотрудники ДПС», – сказал очевидец.

Он отметил, что в результате ДТП никто не пострадал. Также он пояснил, что, возможно, водитель отечественного автомобиля был пьян.

По словам другого свидетеля, в результате ДТП пострадало несколько машин.

«Машина на скорости въехала в припаркованное такси и из-за столкновения «паровозиком» столкнулись еще две машины», – отметил он.