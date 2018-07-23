РИАМО – 23 июл. Ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес, который взял интервью у президента России Владимира Путина, посетил Москву и Санкт-Петербург в рамках своего отпуска, сообщает в понедельник Газета.ru.

«У меня были некоторые сомнения. Но я подумал: почему бы и нет?» — сказал Уоллес.

Он добавил, что его несколько раз узнали на улице, а сама поездка прошла без проблем.

Уоллес отметил, что добивался возможности взять интервью у российского президента несколько месяцев. В Кремле согласились на проведение беседы после согласования саммита с президентом США Дональдом Трампом. Москва также настояла на публикации интервью в полном объеме.