РИАМО - 23 июл. Информация о том, что злоумышленники захватили заложников в квартире на улице Симоновский Вал, не соответствует действительности, мужчины, которые заперлись в чужой квартире после попытки вымогательства, пришли туда вместе со своими сыновьями, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее СМИ сообщили о захвате заложников в квартире на улице Симоновский Вал.

«Сегодня ночью в квартиру, арендуемую тремя уроженками страны ближнего зарубежья, пришли двое мужчин, с которыми были их два несовершеннолетних сына. Мужчины стали требовать у женщин деньги, которые им якобы был должен их знакомый, ранее проживавший в этой квартире», — говорится в сообщении.

В ходе конфликта женщины выбежали из квартиры, а злоумышленники вместе с детьми заперлись внутри.

Принятыми мерами полицией совместно с Росгвардией мужчины были задержаны. В результате происшествия пострадавших нет.

По данному факту проводится проверка.