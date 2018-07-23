РИАМО - 23 июл. В Москве и Подмосковье в течение всей недели ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами, но к концу недели температура в регионе превысит 30-градусные значения, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас проходят разные атмосферные фронты. В связи с этим погода будет теплая, но неустойчивая. Практически всю неделю, кроме субботы, будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы», - сказал Цыганков.

Он добавил, что 24 и 25 июля ожидается порывистый ветер при грозе со скоростью до 15 метров в секунду, но начиная с четверга скорость упадет до 3-8 метров в секунду при этом температура воздуха будет повышаться всю неделю.

«Температуры будут высокие и днем, и ночью. Ночные температуры – 16-18 градусов тепла, с повышением к выходным до 18-23 градусов. Днем сегодня 23-25, во вторник 24-26, в среду 27-29, в четверг 26-31, в пятницу, субботу и воскресенье также 27-32 градуса», - отметил Цыганков.

Атмосферное давление будет близким к норме. В понедельник значение остановится на отметке в 746 миллиметров ртутного столба, к выходным повысится до 755.

Где покататься на лодках и катамаранах в Москве летом 2018>>