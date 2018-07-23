РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июл. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец произошла массовая потасовка, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

Ранее жители Люберец сообщили, что 22 июля около 22:45 во дворе дома №10 на улице Барыкина произошла массовая драка с перестрелкой. По их словам, в потасовке участвовали иностранные граждане.

«Массовая потасовка действительно произошла на улице Барыкина в Люберцах. Но факт перестрелки не подтверждаем», – сказал сотрудник.

Он добавил, что все виновные задержаны и доставлены в отдел для дальнейшего разбирательства.