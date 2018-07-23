РИАМО – 23 июл. Собака открыла багажный отсек пассажирского самолета на подлете к аэропорту «Шереметьево», воздушное судно экстренно приземлилось, сообщает «Интерфакс».

«На подлете к Москве командир Boeing-737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4 тысяч метров. Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Наземные службы, экстренно направленные к лайнеру после посадки, подтвердили открытие багажной створки лайнера.

«При осмотре багажного отсека выяснилось, что небольшая собака не была заперта должным образом в клетке, выбралась из нее в полете, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала срабатывание передней створки багажного отсека на открытие», - добавляется в материале.

Багажный отсек открылся не полностью, автоматика остановила открытие створки в воздухе.

«Багажный отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива», - заключается в сообщении.