РИАМО - 23 июл. В 2018 году производство рыбы собираются увеличить в Подмосковье на 10%, в регионе традиционно выращивают карпов, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Массовая заготовка рыбы начнется осенью, мы планируем на 10% прибавить к уровню прошлого года по рыбному производству. В прошлом году 4,5 тысячи тонн вырастили», - сказал Разин.

Он отметил, традиционно на территории Подмосковья выращивают карпов.

«Есть хозяйства, которые осетра выращивают, форель, но массовая товарная рыба в Московской области - это карп», - подчеркнул Разин.