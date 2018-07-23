РИАМО - 23 июл. В Подмосковье четыре хозяйства могут начать выращивать клубнику и малину в теплицах в 2019 году, ягоды будут выращивать с апреля по октябрь, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Культура интересная, ряд хозяйств сейчас активно рассматривают проекты по строительству теплиц для производства клубники и малины. Рассчитываем, что уже в следующем году мы такой опыт реализуем, три - четыре хозяйства в Зарайске, Серебряных Прудах, Луховицах присматриваются, в Коломне также», - сказал Разин.

Он рассказал, что в теплицах будут выращивать ягоды с апреля по октябрь.

«Сейчас обсуждаем, есть типовые проекты, в пределах 1,5-2 гектаров арочного типа с использованием поликарбоната. Ездили, изучали опыт в Финляндии», - отметил министр.

По его словам, если опыт будет успешным, число теплиц увеличат в несколько раз.

Ранее Разин сообщал, что в агрохозяйствах Подмосковья в этом году собрали более 500 тонн клубники. Всего в регионе насчитывается восемь крупных производителей клубники, из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два в основном сосредоточены на производстве рассады. Цены на клубнику в этом году составляют примерно 300 рублей за килограмм. В этом году в подмосковных хозяйствах планируют собрать свыше 1,1 тысячи тонн клубники.