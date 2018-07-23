РИАМО - 23 июл. В центре информирования по переселению приняли от москвичей 51 заявление с согласием на переезд, при желании они уже в июле могут получить ключи от новых квартир, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

«Москвичи из Южного Бутова начали переселение по программе реновации. Первыми стали жильцы трех трехэтажных домов на Краснолиманской улице. За шесть дней больше половины из них согласились на переезд. Они получат квартиры в двух домах на Изюмской улице (дом 49, корпус 2, и дом 55, корпус 1). Старые и новые дома находятся недалеко друг от друга», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, за шесть дней новые квартиры в ЮЗАО посмотрели больше 80 семей из трех отселяемых домов. В центре информирования специалисты департамента приняли от жильцов 51 заявление с согласием на переселение, а также документы для подготовки и заключения договоров на предоставление равнозначных квартир.

«У остальных жителей еще есть время обдумать предлагаемые варианты. При желании москвичи уже в июле смогут получить ключи от квартир в новых домах», — отметил Гаман.

Как добавляется на сайте, благодаря программе реновации новое жилье получат 350 тысяч семей — больше миллиона человек. Им предоставят квартиры с отделкой комфорт-класса. Процесс переселения жителей из домов, вошедших в программу реновации, стартовал в феврале этого года в Восточном округе.

Все участники программы реновации могут получить бесплатную помощь при переезде. Бригаду грузчиков и транспорт предоставят всем, кто оставит заявку в центре информирования по переселению. Он находится в том же доме, куда участнику программы предстоит переселиться, или по соседству с ним.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа включает 5171 дом.