РИАМО - 23 июл. Московский спасатель стал случайным свидетелем последствий аварии с участием грузовика на Минском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья, сотрудник МГПСС оказал помощь пострадавшим в ДТП, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По его словам, 22 июля, около 10 часов утра на Минском шоссе в районе Лесного городка произошло ДТП с участием грузовика «Газель NEXT» и автомобиля Volkswagen Polo. Грузовик въехал в впереди стоящий легковой автомобиль. От удара задняя часть автомобиля Volkswagen сильно деформировалась.

«Свидетелем ДТП стал возвращавшийся со смены спасатель поисково-спасательной станции «Крымский мост» Михаил Нагаев. Доехав до места происшествия, Михаил сразу поспешил на помощь. Сначала он вызвал экстренные службы по телефону «112», затем начал осмотр пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водитель легкового авто, пожилой мужчина, был без дыхания, а пульс не прощупывался. Пассажирка, пожилая женщина, была в сознании, но в шоке. Михаил обнаружил у нее рану на руке и перелом либо вывих ступни.

«Закончив осмотр, спасатель МГПСС с очевидцами отключил аккумулятор у машин. Так как был разлив топлива, подготовили на всякий случай огнетушители. После этого Нагаев приступил к оказанию первой помощи пострадавшей женщине - перевязал рану на руке. Также убедил очевидцев, что без специального оборудования пострадавших самостоятельно извлекать из машины нельзя. Держал на контроле состояние женщины. Водитель Volkswagen в сознание так и не приходил, а пробовать производить реанимационные мероприятия не представлялось возможным из-за отсутствия свободного места в искореженном салоне», - уточнил сотрудник пресс-службы.

По его словам, вскоре на место аварии прибыла машина ДПС. Сотрудники дорожной автоинспекции поблагодарили спасателя МГПСС за оказание пострадавшим первой помощи.