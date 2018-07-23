РИАМО - 23 июл. Специалисты привели в порядок белокаменную стелу, установленную в 1980-х годах на могиле советского академика Игоря Грабаря, а также ее гранитный постамент, данный мемориал находится на Новодевичьем кладбище, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Надгробие было создано по проекту архитектора Анатолия Дубовского и скульптора Владимира Рогайшиса.

«Завершена реставрация надгробия на могиле художника-живописца основоположника советского музейного и реставрационного дела Игоря Грабаря (1871–1960). Здесь же похоронены его родственники — сестра жены Мария Грабарь (1893–1964) и сын математик Мстислав Грабарь (1925–2006). Семейный мемориальный комплекс расположен на Новодевичьем кладбище на восьмом участке в четвертом ряду», - говорится в сообщении.

Как поясняется на сайте, специалисты привели в порядок известняковую фигурную стелу из нескольких блоков, а также отреставрировали гранитный постамент скульптурной композиции, состоящий из четырех плит. Оформление стелы отсылает к деятельности Игоря Грабаря — он положил начало реставрационному делу в Советском Союзе, занимался восстановлением древнерусских церквей, икон, в том числе Андрея Рублева.

На стеле можно увидеть несколько барельефов. На них изображены святой Герасим и лев — этот библейский сюжет был неоднократно запечатлен русскими иконописцами, а также лик святого и птица в древнерусском стиле. На боковой грани крупными буквами выбиты имя и фамилия художника, а также годы его жизни.

«Скульптурная композиция выполнена из известняка. У этого камня есть несколько особенностей. Из-за своей пористой структуры он хорошо впитывает влагу, вследствие чего со временем там образовалась плесень, а местами стела поросла мхом. Кроме того, из-за своей зернистости этот материал довольно быстро разрушается или, как говорят специалисты, «выветривается». На поверхности монумента образовались лакуны, сколы и трещины», — пояснил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Как добавляется на сайте, с 1992 года могила Игоря Грабаря — объект культурного наследия регионального значения, поэтому все работы велись по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства. Реставрация монумента продолжалась четыре месяца.