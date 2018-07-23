РИАМО - 23 июл. Англоговорящие диспетчеры городской станции скорой помощи в Москве приняли около 500 обращений от иностранных туристов за время футбольного чемпионата мира, мультиязычные переводчики скорой общались с туристами также на испанском, французском и китайском языках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мультиязычные переводчики станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы отвечали на обращения иностранных туристов во время проведения в столице матчей ЧМ-2018. Наибольшее количество вызовов в московскую скорую поступало на английском и испанском языках», - говорится в сообщении.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, за период проведения чемпионата мира по футболу англоязычные диспетчеры городской станции скорой помощи приняли около 500 обращений от иностранных граждан. Мультиязычные переводчики скорой также общались с туристами на испанском, французском и китайском языках.

«Спортивное событие такого уровня — колоссальный опыт для московских медиков, который будет учтен и в дальнейшем для медицинского обеспечения массовых мероприятий, в том числе международных», — сказал Хрипун.

Он добавил, что среднее время ответа диспетчера составляло три секунды, а среднее время прибытия скорой в дни проведения спортивных мероприятий — 11,7 минуты. Всего в Москве для медицинского обеспечения спортивных мероприятий были задействованы более 600 медицинских специалистов и до 100 бригад скорой помощи.

«Англоязычный диспетчерский пульт и мультиязычные переводчики, владеющие английским, испанским, французским и китайским, начали работать на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова 1 июня. За помощью иностранцы могли обратиться, позвонив по обычному номеру скорой помощи: 103. Также была запущена англоязычная страница станции», - сообщается на сайте.

Как добавляется в материале, обучение английскому языку прошел весь медицинский персонал, задействованный на ЧМ-2018, — более 400 сотрудников станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

Среди них реаниматологи, терапевты, врачи общей практики и медсестры. При изучении языка особое внимание уделялось медицинской терминологии. Специалисты должны были знать, как расспросить пациента-иностранца о жалобах, уточнить историю болезни и выяснить, какие лекарства он принимал раньше.