РИАМО - 23 июл. За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 11 пожаров, для их тушения привлекалось более 80 человек, на ДТП спасатели реагировали 13 раз, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Пожаров - 11. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 84 человека, 28 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 13 раз, при этом спасли 18 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано. За сутки очагов горения сухой травы не зафиксировано.