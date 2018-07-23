РИАМО - 23 июл. В Подмосковье и Москве в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, максимальная температура воздуха составит 25 градусов, атмосферное давление останется пониженным, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 23 июля, при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит 22-24 градуса, по области 20-25. Ветер восточного направления 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что фон атмосферного давления останется пониженным и усилит выраженный дефицит кислорода в воздухе. Неблагоприятные атмосферные процессы могут повлиять на организмы метеозависимых людей, у которых велика вероятность развития обострения хронических заболеваний и ухудшения самочувствия.

Для облегчения самочувствия необходимо принимать лекарства, рекомендованные врачом, соблюдать питьевой режим. Компенсируют кислородный дефицит прогулки и дыхательные упражнения на свежем воздухе, отдых за городом. 23 июля геомагнитный фон прогнозируется преимущественно спокойный.