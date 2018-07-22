РИАМО – 22 июл. Китай возглавил список зарубежных стран по числу иностранных болельщиков на матчах чемпионата мира по футболу-2018, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Иностранцы составили 46% или 843 тысячи от 1,83 миллиона болельщиков матчей ЧМ-2018 в России.

«Россия (987 тысяч паспортов болельщика), Китай (68 тысяч), США (52 тысячи), Мексика (44 тысячи), Аргентина (37 тысяч), Бразилия (35 тысяч), Великобритания (31 тысяча), Колумбия (31 тысяча), Германия (30 тысяч), Перу (27 тысяч) вошли в первую десятку стран по числу болельщиков ЧМ-2018», – говорится в сообщении.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных числа паспортов болельщика.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек