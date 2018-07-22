РИАМО - 22 июл. В десятку рейтинга автомобилей премиальных марок, которые чаще всего покупают в Москве, вошли Mercedes, BMW и Audi, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За 5 месяцев 2018 года в столице продали 19,5 тысячи новых легковых автомобилей премиум-сегмента, что на 7,8% больше, чем за январь – май 2017 года.

«Лидером рейтинга среди марок является Mercedes, продажи которой за отчетный период выросли на 6,7% и составили 5,7 тысячи штук. Второе место занимает BMW с результатом в 4,6 тысячи экземпляров (+23,8%). В тройку лидеров попадает Audi, которая разошлась на столичном рынке тиражом в 2 с лишним тысячи машин (-15,6%)», – говорится в материале.

Далее в рейтинге марок следуют Lexus (2 тысячи штук; +4,8%) и Volvo (1,1 тысячи штук; +15,9%). Помимо перечисленных марок, в топ-10 рейтинга так же вошли: Land Rover (1 тысяча штук; +14,2%), Porsche (865 штук; +3,8%), Infiniti (684 штуки; -18,3%), MINI (465 штук; +38,8%), Jaguar (301 штука; -17,5%).

В модельном рейтинге на первом месте – BMW 5-Series. За 5 месяцев этого года москвичи приобрели 801 такой автомобиль. Также в тройку лидеров попали Lexus RX (753 единицы) и Mercedes E-Class (752 единицы).