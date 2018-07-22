РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июл. Неадекватный водитель в подмосковном Королеве разбил свыше десятка машин во дворе дома на Калининградской улице, 17/2, сообщила «РИАМО в Королеве» жительница дома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Королеве в воскресенье вечером.

«Он (водитель автомобиля - ред.) въехал во двор, промчался по нему и заехал за дом первого корпуса, где и повредил основную часть припаркованных автомобилей. Соседи говорят, что дети еле успели разбежаться. Машину блокировал водитель на Volkswagen, пожертвовав своим авто. Только это остановило неадекватного водителя. В салоне двое было, оба то ли пьяные, то ли под наркотическим воздействием, но явно не в себе», – сказала женщина.

Водителя задержали сотрудники ДПС, он будет направлен на медицинское освидетельствование. Пострадавших в результате ДТП нет.

По словам владельцев разбитых машин, у нарушителя ко всему прочему был просроченный полис ОСАГО.