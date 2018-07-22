РИАМО – 22 июл. Сотрудник «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон рассматривается в деле об утечке секретных данных в ЦНИИМаш как свидетель, передает РИА Новости.

«Дмитрий Пайсон проходит по делу как свидетель. Никаких обвинений ему не предъявлено», – сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы также проверяют информацию о находящемся в СИЗО «Лефортово» некоем 74-летнем Викторе Кудрявцеве, который якобы попал туда после обысков в ЦНИИМаш.

Ранее в головном институте «Роскосмоса» – Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаше) – сотрудники ФСБ провели обыски. Нескольких работников ракетно-космической отрасли заподозрили в «сливе» секретной информации о российском гиперзвуковом оружии иностранным спецслужбам. Директор центра Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении.