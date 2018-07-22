РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. В подмосковных Люберцах в воскресенье наградили победителей турнира по пляжному волейболу, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского круга Владимир Ружицкий.

«Сегодня на территории пляжного центра Коренево (Люберец - ред.) состоялся очередной турнир по пляжному волейболу. Победителям вручили кубки», – сказал Ружицкий.

В турнире приняло участие восемь команд. Победителями турнира стала команда из поселения Томилино. На втором месте команда из Жуковского, на третьем – «Электрон» из Краскова.

Расписание следующих игр появится в ближайшее время по адресу.