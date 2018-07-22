РИАМО - 22 июл. Команда Ирана прилетела в аэропорт «Внуково» для участия в международных играх АрМИ-2018, она разместилась в жилом комплексе подмосковного Алабина, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В аэропорт «Внуково» прибыла команда Исламской Республики Иран в составе 16 человек, принимающих участие в армейских международных играх АрМИ-2018 на конкурсе военных полицейских «Страж порядка». На встрече присутствовали представители посольства республики в России, военный атташе Ирана, представители Главного управления военной полиции министерства обороны Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Прибывших членов команды разместили на имеющемся жилом фонде в Алабине, где обычно размещаются иностранные команды, принимающие участие в играх. В течение дня провели первичный медицинский осмотр и вводный инструктаж по порядку проведения конкурса «Страж порядка» с показом демо-видео.

В воскресенье участникам предоставляется выходной день. Руководством Главного управления военной полиции Минобороны РФ организована культурная программа посещения открытой экспозиции музея на Поклонной горе и осмотр красот столицы.

Представители Вооруженных Сил Ирана впервые участвуют в конкурсе военных полицейских в ключе состязаний армейских международных игр. В прошлом году на конкурсе «Страж порядка» второе место заняла команда республики Казахстан.

Армейские международные игры АрМИ-2018 пройдут с 28 июля по 11 августа в семи странах. В рамках Игр предстоит провести 28 конкурсов. Семнадцать состязаний состоятся на территории Российской Федерации. Четыре конкурса будут проведены в Китае, три – в Казахстане и по одному в Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении.