РИАМО - 23 июл. В столице в понедельник состоится второй этап Всероссийского конкурса «Высоцкий фест», он будет проведен в виде отборочного концерта с участием приглашенных артистов, финал конкурса пройдет в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы организаторов конкурса.

В соответствии с решением президента Российской Федерации Владимира Путина об организации в России молодежного фестиваля авторской песни Благотворительный фонд имени Владимира Высоцкого совместно с радиостанцией «Наше Радио» разработал концепцию ежегодного Всероссийского конкурса «Высоцкий фест». Цель конкурса – построить эффективный социальный лифт для молодежного музыкального андеграунда, поиск талантливых молодых авторов-исполнителей.

«Конкурс проходит в несколько этапов. Первый этап конкурса стартовал 25 июня 2018 года в онлайн режиме. Второй этап пройдет 23 июля в Москве, в театре на Таганке в виде отборочного концерта с участием приглашенных артистов и музыкантов», – говорится в сообщении.

Третий этап – полуфинальные концерты музыкантов в рамках фестиваля «Нашествие 2018» 3-5 августа 2018 года. Финальный этап конкурса состоится в ноябре в рамках гала-концерта в Москве.

В рамках конкурса планируется создать коммуникационную платформу общения с авторами-исполнителями, сделать федеральный бренд «Высоцкий» социальным лифтом для молодежного музыкального андеграунда, где сотни молодых музыкантов получат возможности для своей реализации и выйдут из подполья.

Всего в концертах участвуют до 160 конкурсантов, лауреатами из них станут 10 человек. В жюри входят директор фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий, продюсер фестиваля «Нашествие» Андрей Матвеев, актер, автор-исполнитель Гоша Куценко, лидер-группы «Серьга» Сергей Галанин, лидер груп