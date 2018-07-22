РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске планируют потратить около 800 тысяч рублей на ремонт асфальтового покрытия на территории детского сада №39, сообщается на сайте госзакупок.

По данным общей информации закупки, опубликованной на сайте, муниципальное казенное учреждение «Центр торгов» опубликовало закупку на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида №39», расположенного в Подольске на улице Свердлова, дом 43б.

Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 30 июля. Начальная (максимальная) цена контракта –770,9 тысячи рублей. Средства планируется выделить из бюджета горокруга.

Согласно техзаданию, подрядная организация должна будет отремонтировать тротуары, бордюры, проезды и многое другое. Завершить работы необходимо будет в течение 20 рабочих дней после заключения контракта.