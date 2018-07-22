С места столкновения нескольких авто на Волгоградском проспекте Москвы поступают первые кадры. На записи видно, что в ДТП попали как минимум четыре машины.
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С места столкновения нескольких авто на Волгоградском проспекте Москвы поступают первые кадры. На записи видно, что в ДТП попали как минимум четыре машины.
Видео: РЕН ТВ
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