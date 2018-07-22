РИАМО - 22 июл. В парке «Патриот» Московской области подвели итоги всероссийской военно-спортивной игры «Победа», лучшими стали ребята из Волгоградской области, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В подмосковном парке «Патриот» состоялось награждение победителей всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Финал игры собрал на площадке парка около 1 тысячи юных патриотов из 80 регионов страны. Юнармейцы и кандидаты в движение, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организаций», –говорится в сообщении.

Лучшими стали юнармейцы из Волгоградской области. С победой их поздравил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Символично, что игра носит именно такое название. Участие в ней способствует не только физическому и духовному развитию, но и дает возможность приобщиться к истории вашего великого Отечества», – отметил замглавы военного ведомства.

Панков подчеркнул, что впереди у ребят очень много ярких и запоминающихся событий.

«Юнармейское лето сейчас в самом разгаре и мы стараемся, чтобы оно проходило действительно познавательно и увлекательно, запомнилось вам яркими событиями встречами с интересными людьми, помогло обрести новых друзей», – сказал замминистра обороны России.

С 18 по 20 июля участники всероссийской военно-спортивной игры «Победа» соревновались в шести конкурсах, где нужно было проявить навыки строевой подготовки, поведения в экстремальных ситуациях и в оказании первой медицинской помощи.