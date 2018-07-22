РИАМО - 22 июл. Уже 28 столичных парков присоединились к программе «Московское долголетие», в рамках которой для горожан старшего возраста организуют образовательные и творческие курсы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Проект «Московское долголетие» работает уже в 28 парках», – написал Собянин на странице в «ВКонтакте».

По его словам, каждый желающий может посетить открытые уроки, найти себе занятие по душе, а также пообщаться с тренерами.

«Московское долголетие» – проект мэра Москвы для горожан старшего возраста, желающих реализовать себя. Участники проекта могут заниматься спортом, ходить в творческие кружки, учить языки и многое другое. Все занятия абсолютно бесплатны и проходят в каждом районе города. Записаться в интересную секцию можно в центре социального обслуживания или во время открытых уроков в парках столицы. Для этого нужны паспорт, СНИЛС и социальная карта москвича.

К социальной программе «Московское долголетие» с марта текущего года уже присоединилось порядка 115 тысяч столичных пенсионеров.