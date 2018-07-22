РИАМО - 22 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства оптово-распределительного центра компании «Мираторг» в городском округе Домодедово, где создадут свыше 500 новых рабочих мест, передает корреспондент РИАМО.

Компания «Мираторг» реализует на территории городского округа Домодедово проект по строительству центра переработки и распределения сельскохозяйственной продукции. Представители организации доложили губернатору о ходе строительства, а также показали продукцию в местом магазине «Мираторг».

«Мы благодарны «Мираторгу», потому что они решились на достаточно серьезные инвестиции – это на уровне 10 миллиардов рублей. Это позволит иметь уникальный распределительный перерабатывающий цех на территории Домодедова и создаст еще дополнительные рабочие места», – сказал Воробьев.

Площадь центра составит 38 тысяч квадратных метров, где разместятся 11 поточных автоматизированных линий. Также будет создано 510 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 8,5 миллиардов рублей. В настоящее время ведутся работы по устройству надземной части здания и колон.

Кроме того, в 2008 году на территории городского округа компанией «Мираторг» запущен крупнейший в регионе дистрибьюторский центр для мясной продукции, а также мультитемпературный склад, который является ключевым логистическим хабом для поставок в Москву и Московскую область.

Дистрибьюторский центр решает самую сложную задачу – «доставка последней мили» для Москвы и Московской области. Центр также важен для дистрибуции: он консолидирует грузопотоки от мясоперерабатывающих заводов в Калининграде, Брянске, Белгороде и перенаправляет их по логистической сети компании, которая охватывает всю Россию.

В настоящее время на территории городского округа функционирует собственный цех фасовки замороженных продукции в потребительской упаковке: овощей, ягод, овощных смесей супов, чая, фермерской линейки и готовых продуктов.

Компания «Мираторг» является самым масштабным производителем свинины и говядины в России и входит в топ-10 производителей мяса птицы.